Chi è Rodrigo Mendes, difensore del Belenenses in procinto di vestire la maglia del Torino nella prossima stagione

Nelle ultime ore il Torino e Davide Vagnati stanno mettendo a segno un colpo di prospettiva per la difesa granata: si tratta di Rodrigo Mendes, difensore classe 2005 del Belenenses. Ecco chi è.

Chi è Mendes

Rodrigo Mendes è un calciatore portoghese che gioca come difensore centrale o mediano per il Belenenses, squadra della prima divisione portoghese. Mendes è nato ad Almada il 2 aprile 2005 e ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Cova Piedade. A luglio 2021 comincia la sua avventura nel Belenenses e viene aggregato nella selezione Under 17. Nella scorsa stagione è poi arrivato il debutto in Primavera, dove si è fatto notare per le sue ottime doti tecniche e fisiche. Il 4 settembre 2022 ha anche debuttato nella nazionale portoghese under-19, con cui ha giocato 4 partite e segnato anche una rete. Mendes è considerato uno dei migliori difensori emergenti in Portogallo ed è stato corteggiato anche da altri club in Italia. Vagnati, però, è riuscito ad anticipare la concorrenza.