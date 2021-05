Calciomercato Torino / Con la retrocessione si riducono le possibilità di un riscatto del cartellino di Aina da parte del club londinese

Non solo Jacopo Segre: dopo un anno in prestito, a fine stagione potrebbe tornare al Torino anche Ola Aina. Il Fulham, con la sconfitta subita ieri tra le mura amiche contro il Burnley, è aritmeticamente retrocesso in Championship: un fattore, questo, che riduce le possibilità di un possibile riscatto del cartellino del terzino nigeriano da parte del club di Londra. La scorsa estate il dt Davide Vagnati aveva trovato un accordo con il Fulham per la cessione del giocatore in prestito oneroso, a 2,5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 12,5 milioni: un piccolo tesoretto che ora rischia di venire meno.

Calciomercato Torino: Aina, stagione positiva in Inghilterra

Nonostante la retrocessione della propria squadra, la stagione di Aina con la maglia del Fulham non è stata affatto negativa: il terzino ha collezionato 30 presenze in Premier League arricchite da 2 gol, ha giocato una serie di buone prestazioni che gli hanno permesso di mettersi in mostra in terra d’Albione e non è affatto da escludere che, al termine della stagione, qualche altro club inglese possa bussare alla porta del Torino per avere il terzino.

Calciomercato: Aina può restare al Torino?

Aina potrebbe però rivelarsi una risorsa anche per la squadra granata: gli addii a fine campionato di Nicola Murru (che farà ritorno alla Sampdoria) e Ricardo Rodriguez (per cui si cercherà una cessione a titolo definitivo), lasciano un buco sulla corsia di sinistra e il nigeriano ha dimostrato di sapersi destreggiare su entrambe le fasce. Un’eventuale conferma di Aina dipenderebbe però dall’allenatore che siederà sulla panchina granata nella prossima stagione e dal modulo base con cui vorrà giocare e, prima ancora, dalla scelta del Fulham: pur essendo altamente improbabile con la retrocessione un riscatto del cartellino del terzino, questa è un’ipotesi che per il momento non può ancora essere del tutto scartata.