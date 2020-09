Joao Pedro avvisa il Torino: "Non guardo il mercato" - Toro.it

Calciomercato Torino / Joao Pedro era stato sondato dai granata a inizio giugno: qualche contatto, ma nulla di più. Ora l’attaccante si tira fuori dalle trattative

Tra Joao Pedro e il Torino c’era stato un contatto a inizio giugno, quando il direttore sportivo Vagnati iniziava a disporre una lista di obiettivi potenziali in vista del calciomercato. Con il passare dei mesi la pista si è raffreddata, anche perché il Toro in attacco dovrà prima cedere e poi – se mai – acquistare una punta, ma senza un ingente investimento economico. Ad ogni modo, per fugare ogni dubbio, l’attaccante brasiliano del Cagliari ha parlato in modo inequivocabile in conferenza stampa dal ritiro dei rossoblu di Di Francesco: “Non mi sento uomo mercato. Fa sempre piacere iniziare un’altra stagione qui dove mi trovo bene, dove ho fatto bene. Ma non guardo il mercato e voglio solo pensare alla prossima stagione”.

L’attaccante pensa solo al Cagliari: le sue parole

E ancora: “Voglio trascinare il Cagliari, non ho altro in testa”. Joao Pedro, a sentirlo, non si muoverà in nessun modo dalla Sardegna: “Non ci penso ora a lasciare Cagliari: voglio arrivare a venti o ventidue gol, ma non cerco solo i numeri. Devo essere un aiuto per la squadra. Ho ancora tanti anni di contratto, quindi sarebbe da stupido pensare di andare via”.

Il Torino non si era più fatto avanti, dopo l’arrivo di Giampaolo. E ora il brasiliano ha detto la sua: continuerà nel Casteddu, da esterno nel 4-3-3.