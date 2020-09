Rincon, per ora il Genoa è lontano: vorrebbe restare al Torino - Toro.it

Calciomercato Torino / Tomas Rincon sta provando a convincere Giampaolo a tenerlo: per questo, al momento, la pista Genoa è più fredda

Tomas Rincon non si muoverà a stretto giro di posta, perché a Torino sta bene e vuole giocarsi tutte le sue carte prima di dire addio alla maglia granata. Così il Genoa, che nelle scorse settimane aveva effettuato un sondaggio per il centrocampista venezuelano, è posto ad oggi tra parentesi. Certo, l’88 vedrebbe di buon occhio un ritorno al Grifone, ma è convinto di poter convincere il nuovo allenatore del Toro, Giampaolo, a tenerlo in rosa. Per questo, prima di qualche giorno ancora, la trattativa tra il club granata e quello rossoblu non subirà alcuna accelerata.

Con Giampaolo prova da regista. Ma il Torino…

Rincon, al Filadelfia, sta studiando da regista. Giampaolo lo sta provando in quella posizione sin dal suo arrivo sotto la Mole, e contro la Pro Patria già si sono visti dei miglioramenti rispetto alla prima uscita contro il Novara.

L’ex Juventus, comunque, ha ben chiaro che il Toro sta cercando sul mercato colui che di quel ruolo sarà il titolare (Torreira o chi per lui). Eppure ciò non cambia la sua priorità, fermarsi ancora un anno in granata. Ma nel mercato ogni intenzione di oggi è instabile domani. Per questo le porte al Genoa Rincon non le ha chiuse definitivamente. Gli servirà ancora del tempo per capire se la sua avventura a Torino è davvero giunta al termine.