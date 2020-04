Milinkovic-Savic, può essere una risorsa: il suo addio libererebbe un posto da extracomunitario

Calciomercato Torino / Milinkovic-Savic è stato bocciato dallo Standard Liegi, a giugno tornerà in granata ma Bava cercherà di venderlo all’estero

Molti hanno ancora negli occhi la traversa colpita da Milinkoivc-Savic in Coppa Italia: un’azione che gli ha fatto vivere momenti di grandissima “popolarità” al Toro ma che non è certamente bastata per permettergli di ritagliarsi un posto. Per la conferma in granata sarebbe servito altro e allora ecco che in estate il portiere parte alla volta dello Standard Liegi con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un’occasione che non riesce però a sfruttare e dopo appena 6 mesi arriva la bocciatura: “A fine stagione non riscatteremo Milinkovic-Savic, glielo abbiamo già comunicato” – aveva infatti confermato Preud’homme durante la sessione invernale di calciomercato. Fin qui, il riassunto degli ultimi mesi calcistici del Donnarumma Serbo, come lo aveva soprannominato il presidente Cairo. L’incognita, adesso, riguarda il futuro.

L’addio del portiere può liberare un posto al Toro

A giugno, dunque, niente riscatto per il portiere serbo che dovrà fare inevitabilmente ritorno al Torino. Resterà? Partirà nuovamente? Quesiti a cui, vista anche l’incertezza del momento dovuta all’emergenza sanitaria, è difficile dare una risposta certa. Quello che si può fare, tuttavia, è analizzare gli scenari possibili. E allora ecco che una permanenza al Toro sembra assai difficile: il rendimento di questi mesi non sorride di certo all’estremo difensore che dovrà faticare e non poco per ottenere una conferma da parte della società granata.

Società che, sotto tanti punti di vista, sembrerebbe più propensa a lasciar partire il giocatore. Possibilmente a titolo definitivo. Scelta che, oltretutto, permetterebbe al Torino di liberare un posto negli slot occupati dai giocatori extracomunitari. Un dettaglio non da poco, in vista della prossima sessione di calciomercato, che potrebbe spingere il Torino a puntare proprio sulla cessione di Milinkovic-Savic all’estero. La strada sembra dunque tracciata, nonostante tutti i dubbi del caso: adesso sarà l’entourage del giocatore a doversi muovere per offrire al proprio assistito le migliori opportunità.