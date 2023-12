Calciomercato Torino / Il Monza pensa a Radonjic e il tecnico Raffaele Palladino non ha chiuso al possibile arrivo del serbo

Il mese di gennaio si sta avvicinando a passo spedito e quindi, come è giusto e normale che sia, si inizia a parlare di calciomercato. Le società si apprestano a pianificare le loro mosse, le prime voci iniziano a circolare e i tifosi cominciano a sognare qualche grande colpo. Nemanja Radonjic viene insistentemente accostato al Monza. Il club biancorosso sta infatti pensando di portare in Lombardia il numero 10 del Toro che all’ombra della Mole sta mantenendo un atteggiamento sbagliato sul quale Ivan Juric non può passare sopra. Non a caso, a inizio dicembre riguardo al serbo ex Stella Rossa il tecnico granata aveva dichiarato: “A volte non riesce ad allenarsi bene, non è accettabile. Dispiace perché è un giocatore di talento. Sta buttando la carriera. Deve fare passi avanti nei comportamenti. Guardi l’esempio di Vlasic che lavora sodo e cresce. Spero che capisca.” La volontà del Toro è quella di recuperare il giocatore e il fatto che sia tornato tra i convocati per la partita contro l’Empoli è stato un buon segnale, anche perché le sue qualità sono assolutamente fuori discussione. È la sua mentalità che dovrà cambiare, altrimenti a gennaio le strade del Toro e di Radonjic si potrebbero separare.

Palladino: “Radonjic è un ottimo giocatore”

Il Monza osserva da distanza la situazione attorno a Radonjic pronto a buttarsi sul giocatore qualora ci fosse l’occasione. Intanto, alla vigilia del match Monza-Fiorentina, a Raffaele Palladino è stata fatta una domanda su Radonjic legandolo a Fabio Miretti, altro giocatore di cui il nome è segnato sul taccuino di Adriano Galliani. In merito a questi due giocatori il tecnico dei brianzoli ha dichiarato: “Sono due ottimi giocatori, ma ce ne sono tanti in Italia a cui poter attingere durante il mercato di gennaio. Io però sono concentrato sulla gara con la Fiorentina, al Monza noi abbiamo la fortuna di avere il numero uno sul mercato, il dottor Galliani. Queste domande vanno fatte a lui.” Dunque Palladino non ha chiuso al possibile arrivo di Radonjic al Monza. Solo a gennaio si saprà di più.

Radonjic vuole trovare spazio contro l’Udinese e la Fiorentina

In questi ultimi giorni del 2023 si capirà quali saranno le intenzioni di Radonjic. Se vorrà cambiare registro e continuare la sua avventura al Toro, o se vorrà cambiare aria. Per il momento il suo obiettivo sarà solamente uno, quello più scontato, ovvero giocare. Il numero 10 granata cercherà di trovare spazio sia contro l’Udinese che contro la Fiorentina. Proverà a mettere in mostra le sue qualità e a dare una mano al Toro a chiudere il 2023 con il sorriso.