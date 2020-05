Calciomercato Torino / Il contratto di Nicolas Nkoulou con il club granata scadrà nel 2021: senza rinnovo sarà ceduto la prossima estate

Proseguono i giri di valzer in casa Torino. Dopo il cambio di ds con l’arrivo di Vagnati, è tempo di rivoluzione anche dal punto di vista della rosa. Tra coloro che potrebbero partire c’è Nicolas Nkoulou. Come da copione, dopo il caso scoppiato ad inizio stagione, diffilmente la sua avventura granata avrà un seguito. Il suo agente sta infatti già lavorando per trovargli una sistemazione: il difensore è seguito con attenzione in Italia dal Napoli, ma il procuratore è alla ricerca anche di squadre all’estero che possano essere interessate al suo assistito.

Contratto in scadenza per il difensore camerunese

L’intenzione di cambiare aria da parte di Nkoulou era già emersa ad agosto, con l’ormai celebre rifiuto di scendere in campo assieme ai compagni ad inizio campionato perché, stando a quanto raccontato dallo stesso giocatore, gli era stata promessa una cessione che poi non è avventura. La frattura si era poi ricomposta dopo che lo stesso difensore si era scusato con compagni, allenatore e dirigenti, ma come succede ai vasi quando si rompono, impossibile farli tornare come prima. Ed infatti nella mente di Nkoulou è rimasta l’idea di voler lasciare il Toro.

Nkoulou, non solo il Napoli tra le destinazioni possibili

Il contratto del numero 33 granata scadrà nel 2021 e il Torino non vuole correre il rischio di perdere il giocatore a parametro zero. Per questo motivo, considerando anche che un prolungamento sembra ora improbabile, l’addio di Nkoulou è giorno dopo giorno sempre più probabile. A Vagnati, che è ora subentrato a Massimo Bava, il compito di trovare, insieme al procuratore del giocatore la miglior destinazione possibile per il difensore.