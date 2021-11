Calciomercato Torino / Praet è partito col botto e ancora non è nelle migliori condizioni fisiche. E il suo riscatto costa meno di Zaza e Verdi

Fuori, poi dentro, a sorpresa. Dennis Praet, contro lo Spezia, doveva essere il grande escluso di Juric, invece ha giocato dal primo minuto ed è rimasto in campo fino alla fine. Se ci sia pretattica o la volontà di dare un segnale allo spogliatoio (e lanciare un messaggio a Verdi), dietro la scelta del tecnico, non è dato sapersi. Ad ogni modo c’è una certezza: il belga, che ha risposto alla convocazione della sua Nazionale, non è nelle migliori condizioni possibili. Eppure – partita del “Picco” a parte -, è diventato tra i calciatori più decisivi della rosa granata. Essendo in prestito con diritto di riscatto, allora, è lecito iniziare a domandarsi quale sarà il suo futuro. E cosa comporterebbe scegliere di trattenerlo in granata.

Torino, quanto costa riscattare Praet?

Praet è arrivato al Torino il 31 agosto scorso, in prestito dal Leicester con un’opzione di riscatto fissata a 15 milioni di euro. Tanto dovrebbe sborsare il club di Cairo, dunque, per rendere definitivo il trasferimento. Fin qui non è stata presa una decisione ufficiale, anche se i primi numeri dell’ex Samp indicano una sola strada: il suo innesto ha alzato il tasso qualitativo della rosa. Perderlo a queste cifre – ad oggi – sarebbe deleterio, soprattutto se si considera che costerebbe meno di quanto il Toro ha pagato Zaza (15,6 milioni) e Verdi (21,4 milioni), due giocatori che mai – nel periodo di permanenza sotto la Mole – sono stati decisivi né tantomeno continui.

Al Leicester faceva il panchinaro, con Juric invece…

Dal Toro, fin qui, non è emerso un indirizzo definitivo. Si valuterà più avanti. Le condizioni economiche, in ogni caso, non cambieranno: per assicurarsi Praet, il club dovrà tirar fuori 15 milioni. Sarebbe difficile scegliere di non farlo, se il numero 22 si confermerà sui livelli visti fin qui. A maggior ragione considerando che, come a La Spezia, sta giocando in condizioni non certo impeccabili. D’altronde è reduce da una stagione – la scorsa – nella quale non è stato un titolare del Leicester: in Premier, è partito dal primo minuto solo in dieci partite. Il Torino, quest’anno, ha bisogno di lui con un minutaggio ben più alto. Il suo fisico, però, si può abituare solo andando per gradi, senza fretta.