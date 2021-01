Calciomercato Torino / Rugani percepisce 3,5 milioni di euro a stagione: il Rennes può contribuire non pagando Nkoulou

Proseguono i contatti tra Torino, Juventus e Rennes per cercare di chiudere la trattativa per l’arrivo in granata di Daniele Rugani. Il club bianconero ha già dato il proprio benestare a patto di non dover contribuire in alcun modo al pagamento dello stipendio del difensore: il centrale percepisce circa 3,5 milioni di euro a stagione, una cifra che supera il tetto salariale del Torino ma che sembrerebbe non essere un ostacolo alla buona riuscita dell’operazione. Una parte dello stipendio di Rugani potrebbe infatti continuare a pagarlo il Rennes.

Calciomercato Torino: Nkoulou paga Rugani

Come vi abbiamo spiegato in precedenza, l’operazione che potrebbe portare Rugani al Torino è legata alla possibile cessione di Nicolas Nkoulou al Rennes: il camerunese, come è noto, è in scadenza di contratto, non ha intenzione di rinnovare e, se non dovesse trovare l’accordo con il club francese, a fine anno lascerà la società granata a parametro zero. Il cartellino del numero 33 è valutato intorno ai 2/3 milioni di euro: anziché pagare questa cifra al Torino, il Rennes potrebbe versare l’equivalente nel conto in banca di Rugani, contribuendo quindi in buona parte all’erogazione dello stipendio. Una soluzione, questa, che piace a tutte le parti in causa: resta però da trovare l’accordo sulla valutazione del cartellino di Nkoulou e, di conseguenza, sulla suddivisione tra Rennes e Torino dello stipendio del difensore italiano.