Calciomercato Torino / In caso di promozione la Spal avrà l’obbligo di riscattare Jacopo Segre: i granata incasserebbero 2,5 milioni

Partito in prestito nella scorsa sessione di mercato di gennaio, Jacopo Segre ha finalmente trovato l’esordio da titolare in Serie B con la maglia della Spal. Un esordio amaro visto il ko in cui sono incappati gli spallini contro il Pordenone (3-1 il risultato finale) con una prestazione del granata ottimistica anche se non certo eccelsa. Partito bene è poi calato sulla distanza commettendo anche il fallo che ha propiziato il calcio di punizione poi trasformato in rete da Butic per il vantaggio dei neroverdi. E fin qui è semplice cronaca di campo che, tuttavia, interessa particolarmente il Torino soprattutto dal punto di vista dell’andamento dei ferraresi in classifica. Un andamento che potrebbe determinare un’entrata di 2,5 milioni nelle casse granata.

Spal, l’obbligo di riscatto vale 2,5 milioni

Come stabilito dagli accordi tra Torino e Spal, infatti, in caso di promozione in Serie A gli estensi avranno l’obbligo di riscattare il cartellino di Jacopo Segre. Un traguardo che, per l’appunto, porterebbe la società del presidente Cairo a incassare proprio i 2 milioni e mezzo di euro di cui si parlava poc’anzi. Una cifra che, quindi, dipenderà giocoforza dal destino della Spal in campionato.

Attualmente, la squadra di Pasquale Marino milita al 6° posto in classifica, in piena zona play-off, con 35 punti all’attivo. Una posizione più che confortante soprattutto se si considera che la classifica estremamente corta permette agli estensi di vedere molto vicine le prime due piazze valide per la promozione diretta in Serie A. A separarli dal Monza, secondo in classifica, ci sono infatti appena 4 punti mentre salgono ad 8 le lunghezze che li dividono dalla vetta occupata dall’Empoli. La strada verso la Serie A resta ancora lunga e i giochi sono dunque più che aperti. Anche quelli del Toro e di Jacopo Segre.