Calciomercato Torino / Le parole del giocatore prima del Napoli, le riflessioni di Cairo e Vagnati: quale futuro per Singo?

“Io sono tranquillo, devo fare le cose bene al Torino, poi vedremo”. Parola di Wilfried Singo, che sul suo futuro nel Toro non ha dato certezze, ma ha dimostrato di non avere la fretta di andare altrove. L’esterno granata, prima della sfida contro il Napoli, ha risposto da veterano a chi lo sollecitava sulle voci di calciomercato che lo dipingono – a ragione – come uno dei profili finiti nel taccuino di numerosi club di fascia alta. Due su tutti: il Milan e la Juventus, ma non solo. Nessuna parola fuori posto né una dichiarazione di amore eterno al club che lo pescò dal Denguelé d’Odienne per 150 mila euro, soltanto una risposta diplomatica.

Il bivio davanti a Singo e al Torino

Sul futuro, però, occorre che il club e il calciatore si confrontino. E succederà solo a salvezza acquisita – se accadrà sarà verso la fine di maggio. A quel punto il presidente Cairo farà il punto con Singo e il suo agente (che è lo stesso di Nkoulou) e assieme si prenderà una decisione. Due, le strade: mettersi in ascolto di eventuali offerte nella sessione estiva o rimandare il tutto al 2022, così dando modo al ragazzo di fare almeno un’altra stagione sotto la Mole.

Cairo ha cercato di blindarlo già a novembre

E’ bene sottolineare che il Toro ha già fatto un passo importante a novembre: complice l’avvio di stagione sorprendente, era iniziata (e in seguito andata a buon fine) la trattativa per il rinnovo di contratto e l’adeguamento di stipendio. Ora Singo ha un accordo fino al 2023 con opzione fino al 2024. Una discreta sicurezza, per la società granata, la quale è però consapevole dell’interesse di cui il classe 2000 gode sul mercato italiano ed estero. E’ esploso, nel campionato ancora in corso: 18 volte titolare, un gol e tre assist. Secondo il CIES oggi vale tra i 7 e i 10 milioni di euro. Anche questo, è un fattore che Cairo sta prendendo in considerazione: negli ultimi tre bilanci – tutti in rosso – è mancato un cospicuo apporto dalle plusvalenze. Ragionerà anche su questo, il presidente, avvicinandosi all’estate.