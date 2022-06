Calciomercato Torino / Negli ultimi giorni sono progredite le trattative tra Solomon e il Fulham, il Toro rischia di farselo soffiare

Grazie alle sue ottime prestazioni con la maglia dello Shakhtar, Manor Solomon è riuscito ad attirare su di se l’interesse di diversi club europei, tra cui il Club Bruges, il Torino di Juric, che nella scorsa stagione ha raggiunto la decima posizione, e il neopromosso in Premier League: il Fulham. Proprio quest’ultima squadra sembra essere quella più in vantaggio per ingaggiare l’ala sinistra israeliana, come riportato dal giornale The Atletic, versione UK. La società londinese aveva già provato a portare il numero 19 dello Shakhtar a giocare in Inghilterra, i contatti si erano però interrotti e si era creato lo spazio per l’inserimento dei granata. Ora però che i contatti tra la società inglese e il club ucraino sono ripresi il Toro sembra essere sempre più lontano dal portare il 22enne sotto la Mole. Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2023, per questo la squadra ucraina cercherà di cedere il giocatore per non perderlo a zero. Sarà sicuramente decisiva la volontà dello stesso numero 19 che dovrà decidere dove preferirebbe continuare la sua carriera: per il talento dello Shakhtar la Premier League è la destinazione preferita.

Solomon, dalla prima fila al sorpasso: Toro beffato?

Solo qualche giorno fa, il vice ds dello Shakhtar raccontava: “Il Torino è in prima fila”. Ora, invece, si sarebbe realizzato il sorpasso. Solomon sarebbe stata senza dubbio una grande aggiunta alla squadra di Juric, infatti nonostante la giovane età ha già giocato in Champions League. Tuttavia, se dovesse saltare l’affare, i granata non dovranno farsi trovare impreparati. La società torinese è molto interessata anche a Gabriel Strefezza del Lecce e a Armand Laurientè del Lorient. Il primo è un 25enne brasiliano che in Serie B ha messo a segno 14 gol e fornito 6 assist in 35 partite, il secondo invece ha 23 anni e in 35 partite ha segnato 6 gol e fornito 2 assist per i compagni. Il valore di entrambi si aggira intorno ai 7 milioni di euro.