Torino, occasione Linetty: sfiorato a gennaio, ora è sul mercato - Toro.it

Calciomercato Torino / Karol Linetty difficilmente rinnoverà il contratto con la Sampdoria, in scadenza nel 2021: senza prolungamento lascerà Genova

Karol Linetty a gennaio è stato a un passo dal trasferimento al Torino e, considerato che in questo finale di campionato Moreno Longo non potrà contare su Daniele Baselli e avrà i giocatori contati in mezzo al campo, avrebbe fatto davvero molto comodo ai granata. La mezzala polacca, nonostante avesse trovato l’accordo con i granata, non se l’era sentita di lasciare la Sampdoria a stagione in corso in piena lotta per non retrocedere: per questo motivo, come lo stesso giocatore aveva spiegato, nella finestra invernale di mercato aveva declinato l’offerta di Massimo Bava.

Calciomercato Torino: Linetty in vendita

A fine campionato, però, il suo addio a Genova sarà quasi inevitabile: il contratto che lega Linetty alla Sampdoria scadrà nel 2021 e il giocatore non sembra avere intenzione di prolungarlo. Per non perderlo a parametro zero fra un anno, il club blucerchiato non avrà altra scelta che metterlo sul mercato la prossima estate, cercando di ricavare la più alta cifra possibile dalla sua cessione.

Il centrocampista polacco è un giocatore che per caratteristiche farebbe comodo al Torino: è una mezzala dotata di buone qualità tecniche, capace di calciare bene il pallone sia con il destro che con il sinistro e in ogni stagione dà il proprio contribuito sia in termini di gol che di assist.

Obiettivo di Bava

Con Daniele Baselli che rischia di non poter tornare in campo prima del 2021 e con Soualiho Meité che potrebbe anche essere ceduto, il Torino avrà bisogno di diversi rinforzi a centrocampo: Linetty, anche in termini di rapporto tra qualità e prezzo, potrebbe essere una buona opzione. Massimo Bava lo ha sempre seguito con grande attenzione e il nome del centrocampista polacco era nella sua lista dei possibili rinforzi, ora resta da capire se anche Davide Vagnati ha la stessa alta considerazione del calciatore blucerchiato.