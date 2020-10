Torino, non solo Torreira e Ramirez: tutti gli obiettivi sfumati del calciomercato

Calciomercato Torino / Ramirez ha detto ‘no’ per 200 mila euro, Torregrossa e Inglese sfumati per le chiusure di Brescia e Parma. E Torreira…

La beffa più scottante, Davide Vagnati l’ha ricevuta nella tarda mattinata di un ultimo giorno di calciomercato frenetico. Ormai era quasi sicuro di stringere la mano a Gaston Ramirez, il trequartista in uscita dalla Sampdoria: la notte aveva portato ottimismo. La trattativa con l’agente, Betancourt, pareva ormai in porto. Poi, il rilancio della mattina. Il Torino offriva 2 milioni netti d’ingaggio a stagione per l’uruguagio, che dal canto suo era sceso dai 2,5 milioni della prima richiesta a 2,2. Di meno, non era disposto ad accettare, Ramirez. Che così ha declinato la proposta granata mandando su tutte le furie tanto Cairo quanto Ferrero, patron doriano. Del resto con i blucerchiati era tutto fatto.

Torregrossa e Inglese tra le piste sfumate in attacco

Poi, il Torino si è fiondato su Gojak – è cosa nota -, mentre in attacco ha puntato su Federico Bonazzoli. Petalo di una margherita folta. Perché prima di giungere all’accordo per il classe 1997, Cairo e Vagnati avevano provato di tutto. Dapprima scontrandosi con l’alta valutazione di Joao Pedro – e il Cagliari non accettava scambi (con Verdi, ad esempio) -, poi incassando i ‘no’ di Brescia e Parma. All’una era stato chiesto Torregrossa: offerta alta del Toro, anche vicina ai 10 milioni, tra prestito e bonus, ma secco rifiuto di Cellino. All’altra, invece, Inglese: idea stoppata sul nascere dai ducali.

Il Torino e il regista: ora Giampaolo deve lavorare con Rincon

Tre piste sfumate, perché le trattative ci sono state. Così come era in piedi, per il ruolo di regista, un discorso con l’Arsenal per Lucas Torreira. I costi sono da subito apparsi proibitivi, ma il Toro ci ha provato tentando un prestito con opzione di riscatto. Nulla di fatto, perché alla fine a spuntarla è stato l’Atletico Madrid. L’alternativa, Fausto Vera, è finita al centro di una trattativa stoppata a inizio settembre: troppo alte, secondo i granata, le pretese dell’Argentinos. E alla fine, Giampaolo dovrà continuare ad adattare Rincon al centro della mediana a tre.

Anche in difesa obiettivi mancati: ma pesano le cessioni difficili

Fin qui le batoste solo parzialmente tamponate dai vertici del club con profili simili. Poi ci sono i discorsi avviati precauzionalmente, in attesa che si completassero le uscite previste. Il problema? Quelle cessioni, alla fine, non si sono verificate. Izzo e Lyanco non si sono mossi. E così né per Ferrari (che il Sassuolo, comunque, non avrebbe voluto vendere), né per Andersen (trattato a Londra da Vagnati), né per Ceppitelli è arrivato l’affondo. Il danese, a poche ore dal gong, è volato al Fulham, squadra al fondo della classifica di Premier League. E il Toro, al centro, non ha cambiato nulla.