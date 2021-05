Calciomercato Torino / Vanja Milinkovic-Savic, in scadenza di contratto, sta trattando per il rinnovo ed un futuro ancora dalle tinte granata

Un Toro da rifondare dopo le due stagioni deludenti, che hanno visto susseguirsi ben quattro allenatori sulla panchina granata. Per il prossimo anno è infatti prevista un’altra rivoluzione, che non deve però seguire le orme di quella effettuata con Giampaolo. Sono numerosi i giocatori in discussione e tra questi c’è anche Vanja Milinkovic-Savic. Chiamato in causa in più occasioni, il serbo è riuscito a ritagliarsi una piccola finestra e con i due compagni di reparto che sono in dubbio, potrebbe ottenere il rinnovo del contratto in scadenza con facilità.

Milinkovic-Savic, cinque presenze che lo avvicinano al rinnovo

Cinque presenze in attivo ed una sola terminata con una sconfitta per l’estremo difensore granata, che ha chiuso la stagione con qualche problema fisico, fino alla mancata convocazione contro il Benevento. Il suo secondo anno disputato in granata gli è valso sicuramente più de primo, nel 2017-2018, cove ha ottenuto una sola presenza in campionato alla corte di Mihajlovic, per poi essere girato in prestito a Spal, Ascoli e Standard Liegi. É infatti Giampaolo ad avergli dato vita nuova, nel periodo più buio di questo Torino, inserendolo titolare al posto di Sirigu.

Milinkovic-Savic, il Toro pensa di trattenerlo come secondo

Aiutato poi dal Covid, ha avuto posto anche con Davide Nicola, contro Udinese, Roma e Bologna. Il suo rendimento discreto – ma non esente da errori, come col Bologna – potrebbe quindi essergli valso la permanenza sotto la Mole, prevista solo in caso di rinnovo. Con Sirigu impegnato nell’Europeo e ancora in dubbio sul proprio futuro e Ujkani anche in scadenza, non è del tutto da escluder che arrivi quanto prima ad un rinnovo.