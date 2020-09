Torreira, la Fiorentina fa paura: ma il Torino non si è tirato indietro - Toro.it

Calciomercato Torino / In Inghilterra danno per fatta la trattativa tra Arsenal e Fiorentina per Torreira: ma l’accordo definitivo ancora non c’è

Per Lucas Torreira i giochi, ancora, non sono chiusi. Nel pomeriggio di ieri, in Inghilterra, davano per fatto il suo passaggio alla Fiorentina, con tanto di dettagli economici – l’operazione andrebbe in porto, secondo quanto pubblicato in prima battuta dal Daily Star, sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto tra un anno. Tra Firenze e Torino, però, è emersa in serata una situazione ben più sfumata. I viola sono un concorrente agguerrito per il Toro, questo è indubbio. Ma lo scatto in avanti tale da far supporre una chiusura imminente della trattativa nella direzione dell’Arno ancora non è arrivato. Per quanto il club di Commisso abbia agito con convinzione in questi giorni.

Il vertice tra Cairo e Vagnati e il pressing viola

Vagnati e Cairo hanno parlato della questione nel vertice di cui vi avevamo conto nella serata di mercoledì. Il regista è la priorità del Torino – non lo si scopre oggi – e l’uruguagio, pensano in via dell’Arcivescovado, è un profilo di alto livello per il quale vale la pena tentare fino in fondo. Se non altro perché portarlo in granata sarebbe il miglior dono da offrire a Giampaolo.

Fin qui l’incastro economico in grado di sbloccare le resistenze dell’Arsenal ancora non si è trovato. Anche il Toro, come la Fiorentina, sta lavorando per il prestito oneroso con opzione di riscatto. Ma le richieste dei Gunners (che lo pagarono 30 milioni per prelevarlo dalla Samp) sono uno scoglio accuminato.

Tempo e spazio per giungere alla stretta di mano non sono sfuggiti, per il momento. Nonostante il pressing toscano. I granata, tuttavia, procedono con cautela, senza farsi illusioni. Tradotto, su Torreira non si farà all-in e le alternative restano in caldo, da Fausto Vera a Lucas Biglia. Ma l’obiettivo numero uno ancora non è sfumato.