Per mercato del Toro Vagnati guarderà all’Inghilterra: Bremer è nel mirino del Liverpool e per Ola Aina si attende il riscatto del Fulham

Il Toro e l’Inghilterra: un asse che ha poco a che fare con il calcio giocato ma che, al contrario, potrebbe rappresentarne uno piuttosto importante sul fronte del calciomercato e del lavoro di Davide Vagnati. Soprattutto per quanto riguarda la prossima sessione estiva che il ds granata potrebbe vivere, almeno in parte, proprio oltremanica. E su questo fronte continuano ad essere due i nomi caldi: quello di Ola Aina e soprattutto quello di Bremer.

Ola Aina, in ballo c’è il riscatto con il Fulham

E allora partiamo proprio da Ola Aina che con il Fulham ha fin ora totalizzato 21 presenze con 2 reti all’attivo. Un discreto bottino quello del granata che in Inghilterra è tornato lo scorso 11 settembre con un contratto che ha portato, per ora, 2,5 milioni nelle casse granata. Ma che potrebbe fruttarne altri 12,5 in caso di riscatto. Un’opzione che Davide Vagnati dovrà essere bravo a strappare agli inglesi: il contratto prevede infatti un diritto e non un obbligo di riscatto a cui si aggiungerebbe anche la percentuale voluto dal Toro in caso di successiva rivendita (qui tutti i dettagli).

Ma il lavoro del ds, almeno in questo caso, non dovrebbe essere troppo complicato. Il giocatore sembra infatti aver convinto gli inglesi tanto che il tecnico Scott Parker lo ha sempre schierato titolare e l’idea di approdare ad una cessione definitiva è ben più di una semplice possibilità contrattuale. Il caso più spinoso, invece, riguarda l’altro granata entrato prepotentemente sotto i riflettori inglesi: Gleison Bremer.

Vagnati, attento al Liverpool: Bremer è nel mirino

Contro il Cagliari quello stacco in anticipo su Godin è valso un gol eccezionale e tre punti che al Torino servivano più dell’aria. Ma Bremer non è solo questo e soprattutto non è nuovo a prestazioni determinanti. Lo sa bene il Toro che in più di un’occasione ha benedetto la sua presenza in campo e lo sa anche Nicola che da quando è arrivato non lo ha più tolto dalla sua difesa. Il problema, per i granata, è che le qualità del giocatore sono evidenti e conosciute anche in Inghilterra tanto che a mettere gli occhi addosso al difensore è stato addirittura il Liverpool di Klopp (oltre all’Everton). Non certo l’ultima delle squadre di Premier.

Un interesse che non si è concretizzato nel mercato invernale ma che di certo non si placherà in un nulla di fatto. Se il numero 3 del Torino continuerà a regalare prestazioni come quelle precedenti è difficile immaginare che le sirene inglesi non tornino a suonare. Perdere un giocatore come Bremer è un rischio enorme per il Toro ma indubbiamente la sua possibile permanenza (come per molti altri giocatori) sarà legata a doppio filo alla salvezza. In caso contrario, le porte per un addio potrebbero tornare ad aprirsi e sarà qui che Vagnati dovrà giocare il ruolo decisivo. Cercando di far valere il reale potenziale del giocatore e agendo per trovare il sostituto all’altezza.