Da quando è tornato sulla panchina della Primavera, Coppitelli ha ridato un’anima alla squadra: dopo la salvezza il rinnovo col Torino

Novanta minuti alla fine del campionato Primavera 1, novanta minuti che potrebbero permettere al Torino di scacciare definitivamente l’incubo della retrocessione o che potrebbero rimandare il verdetto al doppio confronto nei playout contro la Lazio. Con una vittoria contro la Sampdoria la salvezza sarebbe aritmetica ma basterà fare lo stesso risultato del Bologna contro la Roma per tirare un sospiro di sollievo (in caso di arrivo a pari punti tra granata e rossoblù Greco e compagni sarebbero salvi in virtù dei migliori risultati negli scontro diretti). E in caso di salvezza arriverebbe anche il rinnovo automatico del contratto di Federico Coppitelli.

Primavera, Coppitelli vuole restare

Il tecnico romano, chiamato lo scorso marzo a sostituire Marcello Cottafava, aveva infatti firmato un contratto di tre mesi con opzione di rinnovo automatico in caso di salvezza. Al raggiungimento dell’obiettivo ci ha sempre creduto Coppitelli che vorrebbe aprire un nuovo ciclo alla guida proprio della Primavera del Torino. “Mi sento uno da Toro. Se resto? Vediamo che evoluzione avrà questa stagione. Nel mio progetto non c’è l’intenzione di fare solo tre mesi” spiegava l’allenatore un mese fa dopo la vittoria contro l’Inter.

Primavera, Torino trasformato in tre mesi

Se il Torino dovesse invece malauguratamente retrocedere in Primavera 2, Federico Coppitelli dovrà invece ridiscutere il suo contratto con Massimo Bava e Urbano Cairo: indipendentemente da come terminerà questo campionato, il lavoro svolto in questi tre mesi dal tecnico è stato comunque eccellente: i risultati, le prestazioni e la crescita avuta dai vari giocatori (basti pensare alle ultime incredibili partite di Savini, quelle di Di Marco ma anche le prestazioni in crescita dei vari Vianni e Cancello) ne sono la dimostrazione. Coppitelli meriterebbe il rinnovo a prescindere.