LIVE Primavera, Atalanta-Torino: formazioni e prepartita in diretta - Toro.it

Atalanta-Torino, la diretta live della partita del campionato Primavera 1 2019/2020: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

L’ultima partita del girone d’andata del campionato Primavera 1 è la più difficile, per il Torino di Marco Sesia. Di fronte l’Atalanta capolista solitaria e indiscussa (più nove sulla seconda), che l’anno scorso fu fatale nella corsa scudetto della formazione di Coppitelli. I Torelli non perdono in campionato dal 9 novembre scorso, ma il tecnico granata ha avvisato: “Servirà una mezza impresa”. Appuntamento a Zingonia alle 14.30: al Toro serve un capolavoro.

Primavera, Atalanta-Torino: il prepartita

Senza Rauti – dopo il prestito al Monza – e per ora senza nuovi innesti. Il Torino Primavera si appresta a chiudere il suo girone d’andata sul campo della Dea di Brambilla. Potrebbe esserci Adopo, che ha solo sfiorato il passaggio al Crotone (saltato) e per ora è ancora membro effettivo della rosa.

Primavera, Atalanta-Torino: le formazioni ufficiali

Primavera, Atalanta-Torino: la diretta

Primavera, Atalanta-Torino: dove vederla in tv e streaming

Atalanta-Torino, partita valevole per la 15^ giornata del campionato di Primavera 1 sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Sportitalia SI Solo Calcio. La diretta web sarà qui su Toro.it.