Primavera, dopo l’impresa di Bergamo il Torino di Marco Sesia affronterà nella prima giornata di ritorno il Napoli fanalino di coda

Quattro vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte: questa è la situazione del Torino Primavera di Marco Sesia che dopo un inizio sotto tono ha trovato il giusto passo avendo ottenuto 2 pareggi e una vittoria nelle ultime tre partite ed è reduce da sette risultati utili consecutivi. Il Torino di Sesia avrà l’occasione per cercare di fare un altro balzo in avanti in classifica domenica alle 12 contro il Napoli. I partenopei sono attualmente ultimi in classifica a quota 9 punti: domani sarà fondamentale per il Toro non sbagliare per poter accorciare sulle prime e per vendicare il ko per 1-0 dell’andata. Occhio però a non sottovalutare l’avversario – visto anche il risultato importante fatto a Zingonia contro l’armata Atalanta – dato che arrivano dal ko per 1-0 contro il Pescara.

Napoli, esordio per il neo tecnico Giuseppe Angelini

Arriva in quel di Chieri – indisponibile il Filadelfia, dove la Prima squadra si allenerà in vista della Coppa Italia di martedì – il Napoli del nuovo allenatore Giuseppe Angelini: in settimana infatti il club di Aurelio De Laurentiis ha deciso di esonerare Roberto Baronio e di affidare la panchina della squadra Primavera ad Angelini che farà l’esordio proprio contro il Torino e dovrà cercare di risollevare la squadra attualmente ultima in classifica di Primavera 1.

Il Napoli ha infatti collezionato appena 2 vittorie, tre pareggi e 10 sconfitte segnando un totale di 16 reti (1 in più del Torino) e subendone 24 e dimostrando quindi una buona tenuta difensiva nonostante la posizione di classifica (Bologna peggior difesa con 34 reti incassate). Il Toro di Sesia deve migliorare la fase offensiva soprattutto dopo la partenza di Rauti e con Lorenzo Lucca, attuale miglior marcatore con appena 2 reti segnate.