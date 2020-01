Primavera, niente Filadelfia contro il Napoli: si giocherà a Chieri - Toro.it

Il Torino Primavera di Marco Sesia ospiterà il Napoli allo stadio De Paoli di Chieri: domenica, infatti, il Filadelfia sarà occupato dalla prima squadra

Il Torino Primavera trasloca ancora. Per la sfida interna contro il Napoli, in programma domenica 26 gennaio alle ore 12, il Filadelfia sarà indisponibile a causa della contemporanea presenza della prima squadra. Così i Torelli dovranno ospitare i partenopei al “De Paoli” di Chieri, preferito al consueto campo di scorta, quello di Grugliasco. I granata di Mazzarri dovranno usufruire del Fila per la seduta di scarico del dopopartita: giocheranno la sera prima contro l’Atalanta e poi dovranno tornare subito ad allenarsi in vista della trasferta di Coppa Italia a San Siro. La sfida contro il Milan è in programma già martedì 28.