La lettera di un tifoso granata appiccicata sotto la sede: “E’ la conferma che non è stato capito nulla di cosa sia il Toro”

Un brutto colpo la cessione di Bremer. Non tanto per il fatto in sé dell’addio del brasiliano, che era noto da ben prima della fine della scorsa stagione, ma soprattutto per le modalità che hanno condotto il miglior difensore dell’ultimo campionato a salutare il Toro. Come già affrontato in un sondaggio proposto ore fa dalla nostra redazione, l’ambiente granata è diviso tra l’accontentarsi per la cifra considerevole incassata dalla società e l’amarezza per il fatto che il percorso di crescita del giocatore potrà continuare non solo lontano dal Filadelfia, ma per giunta in seno alla squadra storicamente rivale del Torino. Emerge principalmente il secondo stato d’animo tra le righe della lettera appiccicata nelle scorse ore da un tifoso sotto la sede del club in Via dell’Arcivescovado. Un messaggio che sta facendo il giro del web e che racconta l’insoddisfazione verso i piani dirigenziali granata per come hanno gestito la faccenda. Di seguito, il virgolettato:

“Abbiamo capito che ormai, in questa specie di Torino Fc, esiste solo il player trading e nessun orizzonte sportivo, ma arrivare a cedere il miglior giocatore alla squadra peggiore è la millesima conferma che non è stato capito nulla, ma proprio nulla, di cosa sia il Toro. Non abbiamo più illusioni. Attendiamo. Perché un giorno anche questo aridissimo status quo cambierà, il Toro ha dalla sua parte l’eternità. I soldi vanno e vengono, le emozioni restano per sempre. Sempre forza Toro.”