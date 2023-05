Torino-Monza metteva in palio l’ottavo posto in solitaria: la designazione di Zufferli lascia a desiderare quanto la sua direzione

Un calcio di Marlon a Karamoh e una trattenuta di Rovella ai danni di Ricci. Non uno ma due rigori. Non uno ma due errori di Zufferli, senza ombra di dubbio il peggiore in campo di una sfida che il Toro meritava di portare a casa e che avrebbe consentito ai granata di Juric di ritrovarsi oggi a guardare dall’alto verso il basso le avversarie in corsa per l’ottavo posto. Talmente sicuro di sé e talmente convinto gli potesse bastare il check in cuffia col Var, che il direttore di gara non ha nemmeno pensato di andare al monitor. Fermo restando che, parlando dell’episodio del novantesimo, una trattenuta del genere – il fallo comincia fuori area ma si concretizza al suo interno – sarebbe stata già da giudicare sul momento. Viene da chiedersi cosa sarebbe successo in un’altra partita o con un altro arbitro e la risposta è sempre la stessa: nonostante da anni si abbia a che fare con un nuovo strumento il suo utilizzo continua ad essere a discrezione del direttore di gara. E pure a discrezione delle squadre interessate, verrebbe da dire. Del resto parliamo di Torino-Monza, una partita che per i designatori era forse considerata completamente inutile, altrimenti non sarebbe toccato dirigerla a un arbitro semi sconosciuto, con poca esperienza (era solo la terza partita in Serie A in carriera), magari pure allergico al Var. Più che sbalorditi, come ha sottolineato Juric, siamo quasi rassegnati.