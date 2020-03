Assemblea di Lega, oggi si decide: il Toro potrebbe non giocare sabato

Assemblea straordinaria di Lega sul caso coronavirus: alle 12 la decisione sui recuperi di campionato tra cui Torino-Parma e sulla sfida contro l’Udinese

E’ prevista per la tarda mattinata di oggi 4 marzo 2020, alle 12 per la precisione, l’Assemblea straordinaria della Lega Calcio da cui dovrebbero arrivare, il condizionale resta d’obbligo vista la situazione, le decisioni ufficiali riguardanti i recuperi del Campionato di Serie A. Come anticipato nei giorni scorsi, infatti, le sei partite rinviate a causa dello stop per il problema coronavirus potrebbero essere recuperate proprio questo weekend (7-8 marzo 2020) di campionato. Decisione che, in caso venisse ufficializzata, comporterebbe uno slittamento del prossimo turno di campionato, il 27°, alla prossima settimana. Ma cosa comporterebbe per il Torino?

Toro, quando il recupero col Parma e la sfida all’Udinese?

In caso di ufficialità da parte della Lega e di conseguente slittamento della 27^ giornata di Serie A, il Torino (e non solo) resterebbe fermo un turno. Il prossimo weekend, infatti, si disputerebbero le gare rinviate la passata settimana a causa degli stop imposti dall’emergenza sanitaria in corso, mentre le gare in programma per il 27° turno inclusa Torino-Udinese, appunto, slitterebbero al weekend del 14 e 15 marzo.

Uno stop forzato quello dei granata che, tuttavia, non riguarda solo la sfida contro l’Udinese. A slittare, con tutta probabilità, sarebbe anche il recupero della gara contro il Parma attualmente prevista per mercoledì 11 marzo. Come già anticipato, la sfida potrebbe essere rimandata al mercoledì successivo: il 18 marzo 2020. Tanti forse e troppi condizionali al momento per delineare un quadro preciso di quella che sarà la Serie A delle prossime settimane: tra poche ore, la conferma.