Il Toro si è ritrovato questa mattina al Filadelfia per iniziare a lavorare sul campo in vista della prossima stagione, porte chiuse ai tifosi

Dopo due giorni passati tra visite mediche, tamponi e vaccinazioni il Toro oggi ha dato il via alla nuova stagione sul campo. I 28 convocati da Ivan Juric questa mattina iniziano il lavoro al Filadelfia senza tifosi. Porte chiuse al Filadelfia: la squadra lavorerà senza tifosi sulle tribune. Difficile che la situazione possa cambiare in queste ore, così Izzo e compagni in questi cinque giorni di allenamenti a Torino, prima della partenza per il ritiro a Santa Cristina Valgardena, si alleneranno senza che nessuno possa assistere dalle tribune.

Oggi si presenta Juric

Discorso diverso per quello che riguarda le partite della prossima stagione, dove c’è da registrare che nei giorni scorsi i club di serie A hanno richiesto un’apertura del 100% degli stadi così da ridurre anche le perdite. Intanto dopo il primo allenamento, è prevista nel pomeriggio la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico croato, che avrà il compito di cercare di riportare l’entusiasmo attorno al Toro dopo due stagioni molto deludenti in cui la squadra granata si è ritrovata a lottare per la salvezza.