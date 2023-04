Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Torino: le sue parole

Poco più di 24 ore al calcio d’inizio della gara tra i granata e i nerazzurri, valida per la 32ª giornata di Serie A in programma sabato alle ore 20:45. Gian Piero Gasperini, tecnico dei bergamaschi, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Atalanta: le sue parole.

La conferenza stampa di Gasperini

Sul momento e su Lookman?

“Quando giochi tre partite in una settimana chiaramente il momento è importante, ma non solo per noi. Queste gare a sette giornate dal termine possono chiarire tante cose. In questo momento abbiamo bisogno che tutti siano al meglio della condizione, è importantissimo a questo punto della stagione arrivare bene sia dal punto di vista mentale che fisico. Ci sono mancati alcuni giocatori, speriamo di recuperare Lookman che contro il Torino non ci sarà“.

Come vede il Torino?

“È una squadra dalla grossa identità. Juric è un allenatore che non solo fa risultati, ma valorizza anche i giocatori. Anche per l’Atalanta è un grande merito essere davanti a squadre come Fiorentina, Sassuolo e Bologna: avere questo vantaggio valorizza anche il nostro lavoro. Mi aspetto una gara difficile e tattica, non so se sarà una bella partita. Sicuramente entrambe le squadre cercheranno di fare il massimo, non solo per la classifica. Dovremo essere bravi sugli episodi, sulla compattezza e sulla qualità. Le partite ora cominciano a essere delle finali”.

La situazione della Juventus pesa? Potrebbe rendere utile il settimo posto alla qualificazione in Europa, cosa ne pensa?

“Il trucco è non pensarci. Dobbiamo pensare alla nostra classifica e a guardare davanti se riusciamo a pizzicare qualche squadra. Abbiamo mille motivazioni per poter guardare avanti”.

È il momento di Muriel?

“Luis è un po’ sotto pressione perché deve nascere sua figlia. È un giocatore fondamentale per noi, ha la capacità di poterci dare una spinta”.

Sarà una gara importante anche per via degli scontri diretti tra Lazio, Inter, Roma e Milan?

“Non credo che sarà decisiva, al di là degli scontri diretti che ci riguarderanno. Abbiamo bisogno di vincere a prescindere. Non so di quanti punti abbiamo bisogno, ogni settimana ci sono risultati particolari. Preferisco pensare partita dopo partita”.