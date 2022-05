Il difensore granata provoca il rigore ma poi sullo 0-0 è decisivo su Insigne, il portiere dice no al capitano azzurro: le pagelle di Torino-Napoli

BERISHA 6.5: neutralizza il rigore di Insigne ad inizio ripresa, con una parata che tiene a galla il Toro. Fino a quel momento reattivo sulle conclusioni dei partenopei, la palla di Ruiz in occasione del gol del vantaggio gli passa sotto le gambe.

IZZO 6.5: leggerezza su Mertens in occasione del rigore concesso ai partenopei. Tiene a bada Insigne ed è miracoloso il recupero sul numero ventiquattro nella ripresa, poco dopo il rigore sbagliato dallo stesso capitano del Napoli (25′ DJIDJI 6: non commette errori)

BREMER 6: torna al centro della difesa e ha Osimhen come cliente. Non è facile tenerlo a bada ma per gran parte del match il brasiliano ci riesce, salvo poi trovare più difficoltà nella ripresa, quando l’attaccante semina spesso il panico all’interno dell’area granata. Come quando tocca per Mertens nell’occasione del rigore.

RODRIGUEZ 6.5: dalle sue parti Lozano non si vede praticamente mai e i meriti del difensore vanno di pari passo con i demeriti del calciatore di Spalletti.