Dopo l’improvviso ko di Fares in allenamento, Ansaldi guarito dal Covid può rappresentare un‘importante risorsa per il Toro

I granata, dopo la brutta notizia di non avere più a disposizione Mohamed Fares prima ancora che cominciasse la sua esperienza nel Toro dopo essersi seduto in panchina contro la Sampdoria, possono da una parte consolarsi con il ritorno di Cristian Ansaldi. Il giocatore, dopo essere risultato negativo al Covid e aver superato le visite di idoneità è pronto a ripartire. Il difensore argentino dovrebbe tornare nella lista degli arruolabili già per la complicata sfida contro il Sassuolo guidato da Alessio Dionisi. Il numero 15 del Toro sicuramente sarà un elemento molto importante per Juric, anche perché l’argentino è un giocatore che ha sempre dato tutto in campo con grande senso di abnegazione. Il Toro intanto valuta la possibilità di tornare sul mercato, con gli esterni che sono tornati ad essere quattro.

Ansaldi: un importante ricambio sulle fasce

Con il ritorno di Ansaldi Juric avrà un importante ricambio sulle fasce dopo aver perso Ola Aina, che con la sua Nigeria è impegnato con la Coppa d’Africa, e appunto Fares sul quale il Toro sperava di contare e non poco. Per fortuna c’è da sottolineare che Singo e Vojovda stanno inanellando una serie di prestazioni molto positive ed è certamente difficile sostituire due giocatori che stanno facendo così bene in una fase molto delicata e importante del campionato. Ansaldi, che fin qui ha raccolto 9 presenze in Serie A e 1 in Coppa Italia, sicuramente scalpita e spera di ritornare nella migliore condizione fisica il prima possibile in modo da poter dare anche lui una mano a questo Toro che sta facendo molto bene, tanto da distare pochi punti dalle posizioni europee. Un Toro che sicuramente non vuole fermarsi proprio ora.