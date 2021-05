Giovedì 3 giugno debutta, in diretta su Facebook e sul nostro sito, ‘Toro.it Live’, il programma settimanale con approfondimenti su tutto ciò che riguarda il Torino

Toro.it ora è anche in streaming. Giovedì 3 giugno debutta, in diretta su Facebook e sul nostro sito, Toro.it Live, il programma settimanale con approfondimenti su tutto ciò che riguarda il Torino: le ultime notizie sulla squadra, le news di calciomercato, le opinioni dei tifosi e non solo. Ad arricchire la trasmissione, insieme ai giornalisti di Toro.it, anche tanti ospiti. E ci sarà spazio anche per i tifosi, per le domande e le curiosità su tutto ciò che è inerente al Toro.

Il 3 giugno alle 18.30 la diretta Facebook con Antonino Asta

Nella prima puntata di ‘Toro.it Live’ sarà Antonino Asta, ex capitano, nonché allenatore della Primavera e collaboratore di Moreno Longo nella scorsa stagione, a intervenire in diretta. L’appuntamento è alle ore 18.30: seguitici ogni giovedì su Toro.it o sulla nostra pagina Facebook.