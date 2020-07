Belotti, il Toro ha un esempio: ma ora blindarlo non basta - Toro.it

Con i gol avvicina gli Eroi del Grande Torino, lo spirito è quello del granata vero. Ma in futuro blindarlo non basterà: Cairo lo sostenga

Dice Longo che lo spirito giusto, nella partita vincente contro il Genoa, non ce l’ha messo solo Belotti, ma tutti: dai titolari ai panchinari. Qui, però, il dilemma non è quello classico tra uovo e gallina, chi viene prima. Perché il Gallo è una spanna sopra tutti – titolari e panchinari – ma soprattutto è un esempio. Non è un azzardo affermare che il fuoco del 9 di Calcinate è temporalmente antecedente a quello degli altri, anzi ne è forse la fonte. Da quando la Serie A ha ripreso a giocare, lui non lo ha perso mai, al contrario (non si azzarda nemmeno qui) di qualche suo compagno. La fascia sul braccio è conseguenza di tutto questo, i gol lo sono parzialmente. Perché, certo, gli occhi affamati avvicinano la porta, ma poi servono freddezza, tecnica e condizione. Ce le ha tutte: d’altronde sette gol consecutivi non si mettono dentro da soli.

I record di Belotti: nel mirino Ossola, Gabetto e… Mazzola

Ora che Rizzitelli e Immobile – che avevano esultato “solo” per sei partite in serie – sono alle spalle, davanti ci sono gli Eroi (parole di Belotti, non nostre). Ovvero Ossola, a quota otto gol di fila, e Gabetto, che è a 80 reti in Serie A con la maglia granata, appena una in meno del Gallo (e occhio che a 81 c’è Il 10, Valentino Mazzola). “E’ un onore già solo essere vicino a questi grandi campioni”. Già, ma se arrivassero i record…

Intanto il giusto vocabolario – che in una materia come la storia del Toro e del granatismo è sostanza – lo ha sciorinato nello spazio di trenta secondi: “Cerco sempre di uscire dal campo stremato: c’è bisogno di tutti, quando si attacca e quando si difende”. Di tutti, ovvero di una squadra: che è antecedente – ancora – a un’idea di gioco e ovviamente alla qualità di un singolo. Poi: “Cerco sempre di aiutare i miei compagni perché loro cercano di fare lo stesso. Quel mio recupero può dare loro la carica”. Esempio lo abbiamo già detto?

Le parole sempre dopo i fatti. Intanto Cairo lo blinda

C’è un particolare da sottolineare, non da poco. Che queste parole arrivano dopo i fatti. Dopo i recuperi difensivi con corse a perdifiato o l’assist di pervicace umiltà con cui, cadendo, ha offerto a Lukic il pallone del 2-0. Non è un dettaglio perché troppo spesso – negli ultimi anni soprattutto – i discorsi sul Torino vengono costruiti al contrario: retorica sul “Cuore”, che poi in campo ha pochi riscontri. Ecco, il Gallo è la dimostrazione che qualcosa di vero, in tutto questo, ancora c’è. Ma di più: che qualcosa ci potrà essere.

Intanto il rischio se l’è preso il presidente Cairo, che più volte ha ribadito: Belotti non si muove. Ponendo questa assicurazione come assioma del teorema, il resto è presto spiegato. Il bomber bergamasco non va solo blindato, va clonato. Anzi, per essere concreti: va accompagnato da altri giocatori simili per qualità tecniche e morali.

Il Torino del futuro parli la lingua di Belotti

Perché se è vero che contro il Genoa ha risposto presente la squadra tutta, è altrettanto evidente che in più del 60% delle partite di questo campionato – qui, invece, ci teniamo bassi – il capitano e forse Sirigu hanno predicato nel deserto.

Il Torino del futuro non ha bisogno di esempi o asintoti a cui tendere, ma di uno spirito diffuso: non incarnato solo ma anche dal 9, che è leader sportivo e bandiera culturale dei colori granata. Il suo volto puro perché appassionato non sia solo la copertina delle serate vincenti, ma diventi un punto di partenza. Soprattutto per chi questa squadra, a settembre, sarà chiamato a rifondarla dopo una stagione tra le più deludenti degli ultimi quindici anni.