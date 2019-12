Belotti Petagna, duello Torino-Spal Serie A 2019-2020

Il duello di Torino-Spal / Andrea Belotti torna titolare per riprendersi l’attacco, Petagna è stato a lungo obiettivo di mercato del Toro e potrebbe tornare ad esserlo

Il Toro di Andrea Belotti su una sponda del Grande Torino, la Spal di Petagna sull’altra. Sarà questa la sfida che animerà il sabato sera calcistico: da un lato una squadra, quella granata, che è alla ricerca di una vittoria in grado di cancellare la delusione della passata settimana. Dall’altro, una Spal alla caccia di punti vitali per mantenere vive le speranze di salvezza e salvare anche la panchina di Semplici. E in questa cornice a fronteggiarsi saranno anche Belotti e Petagna, i due bomber delle rispettive formazioni che hanno più di un motivo per rendersi protagonisti nell’anticipo di Serie A.

Il duello di Torino-Spal: Andrea Belotti

Dopo lo stop forzato dovuto al piccolo infortunio subito nelle passate settimane, il Gallo Belotti è pronto a rivestire i panni del Capitano granata e tornare titolare. Un rientro preziosissimo per il Toro che si trova con un attacco spuntato, quasi incapace di fare davvero la differenza sotto porta. Emblamitco il fatto che a segnare sia soprattutto Ansaldi. Ma Belotti contro la Spal vuole a tutti i costi riprendersi il proprio posto nel reparto avanzato e possibilmente anche il ruolo di trascinatore della formazione di Mazzarri.

Certo, la squadra dovrà dargli una mano ma con Berenguer e Zaza reduci da un’ottima prestazione e un Verdi finalmente in crescita anche il Capitano non potrà permetteri troppi passi falsi: la Spal è avvisata.

Il duello di Torino-Spal: Andrea Petagna

E se si parla di passi falsi, a non poterne commettere nemmeno uno è anche la Spal di Semplici. I 9 punti racimolati in 16 partite pesano come macigni e l’ultimo posto in classifica risch di far passare un Natale decisamente poco sereno ai ferraresi. Chiave della serata srà anche la prestazione di Andrea Petagna. L’ataccante è una delle poche certezze della squadra spallina e soprattutto di un attacco che risulta ancora il peggiore della Serie A.

Su di lui ci saranno puntati tutti i riflettori del Grande Torino: Semplici e i suoi si affideranno infatti a Petagna per tentare di scardinare la difesa di Mazzarri mentre i granata guarderanno con non poco interesse alla prestazione di quello che rappresenta uno degli obiettivi caldi per il prossimo mercato estivo.