Gol partita a Cagliari e prestazione da incorniciare: Bremer è cruciale in attacco e in difesa. E lui: “Adesso stiamo con il mister, che è bravissimo”

Il gol decisivo, a Cagliari, Bremer lo ha segnato superando nello stacco Diego Godin, uno che di gol simili ne ha fatti a decine. Mica male. Alla Sardegna Arena, ha deciso lui la partita, confermandosi – nei numeri – la vera spalla di Belotti. E sì, perché con quella siglata nello scontro salvezza, il brasiliano ha raggiunto quota quattro reti in campionato: oltre alle undici del Gallo, nessun altro ha fatto meglio. La concretezza che Nicola chiedeva alla vigilia, ce l’ha messa un difensore. Ma era tutto preparato, a sentire il tecnico: “Abbiamo segnato da angolo: il mio collaboratore ha insistito tutta la settimana per prepararli”. Applicazione, dunque.

Lo studente modello che si è preso il Torino

Ma d’altronde, Bremer è stato fin dal suo arrivo a Torino uno studente modello. Fin da quando Mazzarri lo ha lasciato fuori a lungo per farlo maturare: lui ha eseguito e poi si è imposto a titolare. E da lì in poi, i cali hanno avuto un impatto trascurabile. A stupire sono state invece la sua intelligenza e la sua efficacia. Ma anche – e dirlo oggi ha più forza – i suoi gol. Perché a Cagliari è stato solo l’ultimo squillo di un certo peso, nella sua avventura granata.

Bremer, gli altri gol pesanti con la maglia granata

Tutto iniziò nella Genova rossoblu, novembre 2019, in un altro scontro ad alta tensione. Lo decise proprio il centrale, regalando i tre punti. Sempre in quella stagione, in casa del Milan, segnò addirittura una doppietta in Coppa Italia, utile a ribaltare il punteggio (i granata poi persero ai supplementari). Sotto la gestione Longo, poi, sbloccò – di nuovo – la sfida contro il Grifone, cruciale per evitare la B. Quest’anno aveva già salvato Giampaolo dalla sconfitta contro il Verona, andando in rete a sei dalla fine; e a Bergamo ha dato il La per la rimonta contro l’Atalanta, infilando il 3-2.

Insomma, Bremer si sta rivelando un risolutore. Lui, però, pensa solo al lavoro. E al nuovo mister: “Nicola è bravissimo, dobbiamo stare con lui e continuare su questa strada”, ha dichiarato dopo il successo in Sardegna. Lo studente modello non ha distrazioni. Esulta e poi si ricompone, tenendo la salvezza nel mirino.