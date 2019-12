Bremer inguaia il Toro come a Parma: prima il rosso, poi il k.o. - Toro.it

Come già nella trasferta di Parma, Bremer prende due gialli e lascia il Torino in dieci: contro la Spal altre disattenzioni fatali. Sono il suo grande limite

Dopo il primo cartellino giallo, al quarantesimo del primo tempo, Mazzarri gridava alla svista, Valoti – dolorante – al rosso. Il gioco delle parti. A rivedere l’intervento di Gleison Bremer, però, all’arbitro Fabbri di Ravenna si può rimproverare poco. Sì, uno spicchio di palla capita anche tra i tacchetti del difensore del Torino, ma la sua scivolata è forse più che negligente (il che non prevederebbe alcuna sanzione, secondo la regola 12 del regolamento): si avvicina all’imprudenza, invece, discrimine per l’ammonizione. Che è inevitabile al nono della ripresa. Petagna è lanciato in contropiede, il 36 lo abbranca più e più volte… misfatto compiuto, granata in dieci.

Quel precedente di Parma: Bremer, ancora tu

WM, nel dopogara, ha definito “opinabili” i due provvedimenti disciplinari. Ma ha anche ammesso il suo peccato di tracotanza. Con l’inferiorità numerica, l’ingresso di Zaza non è stato azzeccato: “Quando ti gira tutto storto bisogna limitare i danni”.

Su Bremer nessuna riflessione. Il brasiliano, però, non è nuovo a simili vizi. A Verona, con un braccio troppo largo, aveva causato il rigore dell’1-3. A Parma, come ieri, aveva salutato il campo prima del tempo, anche in quell’occasione per doppia ammonizione.

Torino, contro la Spal l’inferiorità ha pesato

E anche in quell’occasione sancendo un punto di svolta. “Chi conosce il calcio moderno e lo guarda, vede che anche le squadre blasonate quando perdono un giocatore vanno in difficoltà”, ha spiegato Mazzarri commentando il k.o. contro la Spal.

Il punto, allora, è non concedere quel fianco. Bremer dovrà lavorare su questo: sulle sviste, sulle interferenze che nell’arco della partita disturbano le sue prestazioni. Che, guardando al globale e non all’episodio, sono in crescita costante da alcuni mesi a questa parte.

Fatte salve quelle eccezioni momentanee. Ma per cambiare il calcio basta un secondo. O due gialli.