Verso Cagliari-Torino: Samuele Ricci può far rifiatare Nikola Vlasic, il numero 28 può giocare anche più avanzato

In questa settimana, c’è la Supercoppa Italiana. La nuova competizione (a 4 squadre), si gioca in Arabia e il Toro, che avrebbe dovuto giocare contro la Lazio, si riposa. Ma la testa è già a Cagliari-Torino: calcio d’inizio in programma venerdì 26 gennaio alle ore 20:45. Nella giornata di ieri, sono ripresi gli allenamenti al Fila. In vista di questa partita, Juric pensa ad una soluzione per far rifiatare Vlasic. Il numero 16, ogni tanto si spegne e a Genova ha deluso. Juric lo mette sempre titolare, ma Ricci lo insidia. Infatti, anche il numero 28 (che è più un mediano/regista/centrocampista) può giocare più avanzato. Contro il Genoa, al minuto numero 61, Vlasic ha lasciato il posto a Tameze. L’ex Verona si è messo vicino a Ilic, con Ricci più avanzato. Juric può essere tentato da questa soluzione anche dal primo minuto. I prossimi allenamenti saranno determinanti per la scelta.

Le rotazioni

Adesso che Djidji è tornato al top, Tameze non deve più stare in difesa. Koffi infatti, fedelissimo dell’allenatore, è il titolare in quel ruolo. Così, in mezzo al campo, Juric ha più soluzioni. La premiata ditta Ricci-Ilic, non garantisce tanta fisicità. Ecco che Tameze, al fianco di Ilic, risolve il problema. Ma attenzione anche alla soluzione Linetty (out nelle ultime settimane). Nel caso in cui Juric volesse più fisicità a centrocampo, Ricci ha già fatto il trequartista e può stare dietro alle punte.

Servirebbe un vice Vlasic

A prescindere dal fatto che Juric potrebbe non voler rinunciare a Vlasic, determinante contro il Napoli, servirebbe un suo vice. Il mercato è aperto. Senza uscite però, non ci saranno entrate e la priorità va all’esterno sinistro di piede mancino. Ricci, come detto sopra, è l’unico che può adattarsi. Ma il campionato è lungo e le partite sono tante.