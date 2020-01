Cairo-Blackstone, atto finale: a giorni si pronuncerà il collegio arbitrale

La causa Cairo-Blackstone alle battute finali. E il presidente del Torino incarica una società di valutare i propri asset

Il verdetto potrebbe arrivare a breve. Il 14 gennaio scorso infatti, gli avvocati di Urbano Cairo e Rcs hanno depositato presso il collegio arbitrale le ultime memorie, e così ha fatto anche il fondo Blackstone. Come riporta Lettera43 ora l’arbitrato ha dai 15 ai 90 giorni di tempo per pronunciarsi sulla causa che mette di fronte la casa editrice, di cui il presidente del Torino è azionista di maggioranza, e il fondo statunitense. I fatti riguardano la sede storica del Corriere della Sera, in via Solferino a Milano: acquistata nel 2013 da Blackstone per 120 milioni di euro, la stessa stava per essere rivenduta ad Allianz per 250 milioni nel 2018, ma Cairo avrebbe impedito il completarsi dell’operazione accusando il fondo di aver approfittato, nel rilevare l’immobile, delle condizioni di dissesto economico in cui il colosso dell’editoria versava cinque anni prima, costringendolo a svendere. Per contro, gli statunitensi hanno citato in giudizio Rcs e l’imprenditore alessandrino con una richiesta di risarcimento da 300 milioni di dollari.

Causa Cairo-Blackstone: le ultime novità

La contesa era iniziata davanti alla Corte Suprema di New York, ma poi si è spostata a Milano nell’aprile 2019. Tra accuse reciproche (ne abbiamo parlato anche su queste pagine) e il procedere dell’iter giuridico, si è ora giunti al momento decisivo.

Intanto, come racconta ancora Lettera43, Cairo avrebbe richiesto ad una nota società di consulenza una valutazione dei propri asset. Di solito il preludio a stravolgimenti in seno a una società o comunque ad operazioni non ordinarie.