Cairo, dopo la partita contro la Lazio che ha sancito l’aritmetica salvezza del Torino: “Lavoreremo con Vagnati”

Mai più stagioni così: è il messaggio principale che ha lanciato Urbano Cairo, dopo lo 0-0 contro la Lazio che ha permesso al Torino di conquistare l’aritmetica salvezza, ma non è l’unico. Ce n’è anche un altro, molto importante, che il presidente granata ha chiaramente espresso: Davide Vagnati sarà il dt anche nella prossima stagione e avrà il compito di ricostruire la squadra che dovrà tornare a lottare per obiettivi ben più importanti della salvezza.

Cairo, Vagnati e il nodo allenatore

“Lavoreremo con Vagnati per evitare un altro campionato così” è la frase che un paio di volte ha ripetuto Cairo a fine partita. La prima decisione che il presidente dovrà prendere insieme a Vagnati è quella riguardante l’allenatore: il contratto di Davide Nicola scadrà il 30 giugno e la clausola del rinnovo automatico non si attiverà (anche vincendo contro il Benevento il tecnico non raggiungerà la media di 1,5 punti a partita). Nei prossimi giorni è previsto un vertice a tre proprio fra Cairo, Vagnati e Nicola dove verrà presa la decisione finale riguardo al futuro del tecnico ma sullo sfondo c’è l’ombra di Ivan Juric che inizia a palesarsi.

Contratto di Belotti: o rinnovo o addio

L’altra questione che Cairo e Vagnati dovranno risolvere in fretta è quella riguardante il contratto di Andrea Belotti. “Ha ancora un anno di contratto, vedremo anche lui cosa vuole fare” ha spiegato il presidente granata. E se il Gallo dovesse decidere di non rinnovare la cessione in estate, dopo l’Europeo, sarebbe inevitabile per non perderlo a parametro zero dodici mesi dopo. Una volta risolti i casi Nicola e Belotti, ci sarà poi da rifondare la squadra e questa volta il dt non potrà sbagliare il mercato estivo come accaduto un anno fa.