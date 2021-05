Anche il ds biancoceleste Tare ha voluto dire la sua dopo lo scontro Cairo-Immobile prendendo le difese dell’attaccante della Lazio

Dopo le discussioni di ieri sera tra Urbano Cairo e Ciro Immobile, avvenute al termine del recupero della partita Lazio-Torino, dopo diversi botta e risposta sui social tra il presidente granata e l’attaccante biancoceleste, con anche il commento della moglie di Immobile al post pubblicato da Cairo, ha parlato anche il direttore sportivo della Lazio esprimendo il suo punto di vista in merito a questa vicenda e prendendo le difese del giocatore ex Toro. Tare ai microfoni di Andkronos ha dichiarato: “Ciro non è solo un calciatore. Non è solo l’attaccante della Lazio. È arrivato in punta di piedi, in silenzio. Oggi, per lui, parlano i 150 gol segnati con la nostra maglia. Eppure Ciro Immobile non è solo questo. È stato proclamato ‘King Ciro’ dalla sua gente, da noi che ci lavoriamo insieme ogni giorno“.

Il ds Tare: “Ciro uomo vero”

Il dirigente della Lazio ha poi aggiunto: “Ciro è un Re umile, che lavora dando l’esempio, un uomo che si sacrifica e che ama: la nostra Società, i suoi compagni, i suoi tifosi e la sua splendida famiglia. Per la Società è un motivo di orgoglio avere nello spogliatoio un uomo vero che è divenuto un punto di riferimento nella famiglia biancoceleste ed una bandiera per il popolo laziale, dando anima e corpo per la nostra maglia incarnando, dentro e fuori dal campo di gioco, i valori del rispetto, della lealtà e della professionalità”.