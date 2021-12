Il pagellone del 2021 / Da Giampaolo a Nicola, poi la svolta con Juric: Cairo, l’anno segnato dagli allenatori. E che scintille con il nuovo tecnico…

Dall’incubo alla rinascita. Il 2021 di Urbano Cairo è stato un anno di correzioni, ravvedimenti e rimproveri, talvolta dati talvolta subiti. Il presidente del Torino si appresta a chiudere i dodici mesi con la squadra in salvo, ben lontana dalla zona retrocessione. In un tranquillo undicesimo posto, a 25 punti: a Capodanno, stavolta, non si vivrà il dramma di un anno fa, quando il Toro di Giampaolo brindava da fanalino di coda della Serie A. Da quella mezzanotte a oggi, molto è cambiato, nel club granata. A dare la sterzata ha pensato Ivan Juric, l’allenatore arrivato in estate da Verona: le sue scelte e i suoi sfoghi hanno segnato il percorso di una (quasi) rivoluzione.

Da Giampaolo a Nicola, fino a Juric

Ripercorriamolo, questo anno. A gennaio, Cairo dà il benservito a Giampaolo dopo lo scialbo 0-0 interno contro lo Spezia: la sera della partita rassicura il tecnico, poi lo esonera il giorno dopo, dapprima sondando Longo – che già aveva salvato il Toro nella stagione passata -, poi scegliendo Davide Nicola. Un altro granata di scorta, per i momenti difficili. Il patron, con il ds Vagnati, consegna al nuovo allenatore due rinforzi – Mandragora e Sanabria -, lui risponde sul campo mettendo in fila alcuni risultati utili a migliorare la classifica.

Fino all’ultimo, però, il Toro rischia il peggio. A maggio, arrivano in fila lo 0-7 interno contro il Milan e il 4-1 di La Spezia, che ricordano la sequenza che segnò il destino di Mazzarri, tra Atalanta e Lecce. In quel momento, arriva un’altra dimostrazione: la squadra è frammentata, infestata da vecchi fantasmi e crepata dai malumori e dalla demotivazione di alcuni singoli. Ottenuta la salvezza, ai granata sarebbe servito un repulisti. E invece, per i primi mesi estivi, l’unica vera novità è Juric, che lascia il Verona per sposare il progetto granata con un anno di ritardo, visto che Cairo aveva provato a prenderlo già nell’estate 2020. Il tecnico si confronta con il presidente nel ritiro in Val Gardena, chiedendo rinforzi. Non ottenendoli, si sfoga, a ridosso della prima giornata di campionato: “Ha scelto l’austerity senza dirmelo, fare meglio degli ultimi due anni è sfida allucinante”.

Juric, critiche a Cairo anche sulle scelte passate

Cairo, anche qui, deve correggere la sua linea. Corre ai ripari prendendo Brekalo, Praet, Pobega e Zima in pochi giorni, ma senza riuscire a cedere gli esuberi (Izzo, Rincon e Baselli in primis). Da lì in poi, sebbene la squadra viaggi bene in campionato, il presidente deve fare i conti con le ripetute critiche rivoltegli dal suo allenatore. Cogliendo il punto, Juric non solo lamenta il poco spazio avuto nelle scelte strategiche per la campagna acquisti, ma lancia più di una frecciatina sul modo in cui la dirigenza granata ha gestito gli ultimi anni, preferendo acquisti costosi ma con poco margine di crescita (leggasi: Zaza e Verdi) ad investimenti di prospettiva.

Torino, qualche miglioramento, ma i tifosi disertano lo stadio

Il patron, nel 2021, ha provato ad apporre qualche correttivo agli errori del passato, azzeccando la scelta dell’allenatore, ma non riuscendo per ora a colmare alcune lacune endemiche, come la mancanza di un centro sportivo per le giovanili (il Robaldo è ancora di là da venire, sebbene qualche movimento ci sia stato) o i difetti del Filadelfia (dalle vele in avanti). Né a compiere scelte di lungo periodo: il club è arrivato a questa stagione con il capitano e simbolo, Belotti, in scadenza di contratto. A più riprese i tifosi lo hanno contestato: e più di quella in piazza, rumorosa, a spaventare è la contestazione silenziosa, simboleggiata dallo stadio vuoto. Il “Grande Torino”, ultimamente, è più grigio che granata. Il Covid è solo una tra le tante spiegazioni possibili.