Il Torino di Juric ha chiuso l’andata con 25 punti: Mazzarri aveva fatto meglio sia nel 2019/2020 che nel 2018/2019. E nel ritorno…

Nel faccia a faccia, Ivan Juric e Walter Mazzarri hanno pareggiato. Era il 6 dicembre 2021, Cagliari-Torino 1-1. Il confronto sul lungo periodo, invece, per ora lo vince ancora l’ex allenatore del Toro, che rispetto a Ivan ha fatto meglio nel girone d’andata sia nel 2018 che nell’anno successivo. E’ quanto emerge dalla comparazione delle classifiche di Serie A, dopo le prime diciannove partite, dei due campionati in cui WM ha guidato i granata dall’inizio con quello attuale. Ora, la truppa del croato è all’undicesimo posto con 25 punti in saccoccia. Un bel risultato, se confrontato con il disastro di un anno fa, targato Giampaolo (granata in zona retrocessione con 14 punti).

Il confronto tra Juric e Mazzarri

Eppure, sebbene di poco, Mazzarri ha fatto meglio. Nel girone d’andata del 2018/2019 fece 27 punti: la squadra segnò un gol in più (24 contro i 23 odierni) e subì lo stesso numero di reti (19). Un anno dopo, prima del declino che portò allo 0-7 contro l’Atalanta e al 4-0 di Lecce, il Toro si ritrovò alla 19^ con 27 punti, all’ottavo posto, con 25 gol segnati e 26 subiti.

Com’era andata a Verona

Juric, tra l’altro, ha conquistato meno punti rispetto a quelli che ha preso al Verona nelle ultime due stagioni. Alla prima chiuse l’andata con 26 punti, all’ottavo posto, in quella passata ne fece addirittura 30. I problemi – se di problemi si può parlare – sono poi arrivati nel girone di ritorno. Nel 2020/2021 ne conquistò poi 25 (cinque in meno), l’anno precedente appena 23. Numeri ben diversi dalla rincorsa di Mazzarri, che nel girone di ritorno del 2019 si prese 36 punti conquistando poi il settimo posto e il record di punti dell’era Cairo. La quota 63, per questo Toro, sembra ancora un obiettivo proibito: ma mai dire mai.