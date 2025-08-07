Il difensore classe 2000 è pronto a diventare un nuovo giocatore della squadra dell’Emilia-Romagna, che ha superato la concorrenza dei granata
Dopo giorni di trattative siamo prossimi ad assistere all’ufficialità del trasferimento di Idzes al Sassuolo.
Nelle ultime ore i neroverdi sembrano aver accelerato la trattativa per ingaggiare il giocatore classe 2000 per la prossima stagione. Il Sassuolo sembra aver superato la concorrenza di Torino e Genoa grazie a un accordo già stipulato in precedenza con il Venezia. L’intesa tra le due squadre pare essere un fattore determinante che permetterà alla società dell’Emilia-Romagna di ottenere il giocatore indonesiano per la prossima stagione.
Io continuo a domandarmi come si possano rifiutare 16 milioni per saul coco.
Portiere difesa e centrocampo da ciampionz
C’e’ gente che si era suicidata per erlic….
Io personalmente ne ho salvati 2 che volevano suicidarsi per Bremer e Buongiorno