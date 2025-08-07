Toro.it

Il difensore classe 2000 è pronto a diventare un nuovo giocatore della squadra dell’Emilia-Romagna, che ha superato la concorrenza dei granata

Dopo giorni di trattative siamo prossimi ad assistere all’ufficialità del trasferimento di Idzes al Sassuolo.

Nelle ultime ore i neroverdi sembrano aver accelerato la trattativa per ingaggiare il giocatore classe 2000 per la prossima stagione. Il Sassuolo sembra aver superato la concorrenza di Torino e Genoa grazie a un accordo già stipulato in precedenza con il Venezia. L’intesa tra le due squadre pare essere un fattore determinante che permetterà alla società dell’Emilia-Romagna di ottenere il giocatore indonesiano per la prossima stagione.

Jay Idzes
maratoneta
maratoneta
7 minuti fa

Io continuo a domandarmi come si possano rifiutare 16 milioni per saul coco.

Kawasaki77
Kawasaki77
36 minuti fa

Portiere difesa e centrocampo da ciampionz

andrepinga
andrepinga
53 minuti fa

C’e’ gente che si era suicidata per erlic….

Berggreen
Berggreen
26 minuti fa
Reply to  andrepinga

Io personalmente ne ho salvati 2 che volevano suicidarsi per Bremer e Buongiorno

Torino, si ferma Njie: infortunio muscolare