Djidji, il pagellone del difensore del Torino per la stagione 2019/2020

Il pagellone di Djidji / Il difensore sarebbe dovuto essere il sostituto di Moretti: quando chiamato in causa ha quasi sempre deluso

Dopo la stagione positiva vista lo scorso anno, quello appena andato in archivio sarebbe dovuto essere il campionato della conferma, per Djidji. E invece, il giocatore non solo non ha bissato i risultati dello scorso anno ma ha dimostrato un vero e proprio crollo delle prestazioni. Crollo che gli ha fatto sprecate totalmente l’occasione che, al termine dello scorso campionato, gli si è presentata di fronte. L’addio di Moretti, infatti, poteva rappresentare un importante trampolino di lancio per l’ivoriano che, al contrario, non ha mai saputo trovare continuità né tanto meno soddisfare le richieste e la fiducia dei tecnici granata.

Dall’autogol nel Derby al rigore contro la Roma: troppi errori decisivi

E se le 12 presenze ottenute prima del locdown avevano già fatto intravedere un giocatore ben diverso da quello della stagione passata, il rientro dopo lo stop forzato a causa del Covid è stato a dir poco disastroso. Ci ha provato, Longo, a dargli spazio e fiducia ma ogni volta che veniva chiamato in causa l’ivoriano non è mai riuscito a farsi trovare davvero pronto e all’altezza della situazione.

Emblematiche, in questo senso, le sfide contro Juventus e Roma ma anche la chiusura di campionato contro il Bologna. Nel derby, complice anche a sfortuna, sigla l’autorete che regala il poker ai bianconeri. Contro la Roma vanifica totalmente ogni tentativo dei granata di tornare in partita commettendo il fallo da rigore su Dzeko poi trasformato da Diawara mentre nell’ultima stagionale in casa del Bologna mostra ancora una volta tutti i limiti nel guidare la difesa del Toro. Poco, troppo poco per ambire ad una maglia da titolare. O alla sufficienza.

Voto: 4.5