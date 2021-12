Fuori dal progetto tecnico, superato anche da Zima nelle gerarchie: Armando Izzo è ai margini del Torino

A guardare il curriculum stagionale di Armando Izzo, vien da chiedersi se sia proprio lui il giocatore che con Mazzarri – stagione 2018/2019 – era il vero inamovibile della difesa o se si stia guardando lo storico di un omonimo. Il campano ha messo insieme, in tutto il campionato, appena novantotto minuti in campo: ben poca roba, se si considera che la maggior parte di questi li ha giocati a Firenze, alla seconda di campionato, l’unica partita nella quale ha fatto il titolare. Lo si è rivisto nelle sfide contro Spezia ed Empoli, ma solo nello scampolo finale: sei minuti in Liguria, uno appena contro i toscani, tra l’altro da adattato come quinto.

Zima lo ha (definitivamente) scavalcato

Eppure, adesso, avrebbe anche l’occasione di rimettersi in gioco, visto l’infortunio di Djidji. Sulla carta, Izzo sarebbe una delle due alternative al francese. Peccato che anche David Zima, il nuovo acquisto estivo, lo abbia scalzato dal ruolo di prima riserva, relegandolo definitivamente ai margini. E’ il numero 6, infatti, il preferito di Juric, che in conferenza stampa – alla vigilia del Cagliari – è stato lapidario: “Izzo è dietro Zima, ed è una scelta tecnica”. Anche in Sardegna, dunque, il titolare sarà il ceco. Izzo resterà a guardare, al netto di eventuali spezzoni.