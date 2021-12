“Ha grande tecnica ma deve fare più gol”: Juric sprona Sanabria, che sostituirà – ancora a lungo – Belotti

Due gol in ottocentonovantotto minuti, uno in meno rispetto a Brekalo, Pjaca e persino Pobega. Con Antonio Sanabria il Torino funziona (e bene), ma a lui manca il gol. E non è esattamente un difetto trascurabile per la prima punta di un attacco poco prolifico, che ha messo referto fin qui diciannove reti in quindici partite Il paraguaiano è un uomo squadra, perché è capace di dialogare con i compagni di reparto senza causare cali di qualità. Eppure serve di più, soprattutto perché – almeno fino a febbraio – dovrà sostituire l’infortunato Belotti senza farne rimpiangere i gol.

Le parole di Juric

Anche Juric ha elogiato e poi spronato Sanabria, nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cagliari: “A livello di gioco ci fa giocare bene, ha grande tecnica, deve fare più gol, i risultati passano attraverso quello, in fase realizzativa può fare di più”. Dice il tecnico, in buona sostanza, che non si vince senza segnare. Come dargli torto, d’altronde. In questo, a Sanabria serve un cambio di passo, visto che fin qui ha segnato solo contro Salernitana e Genoa.