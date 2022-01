Dura presa di posizione della Lega nei confronti delle Asl: “Ricorreremo in tutte le sedi per lo svolgimento delle competizioni”

Nella giornata in cui è stato stabilito il protocollo per arginare i casi di Covid, la Lega di Serie A ha anche voluto sottolineare come l’intervento delle Asl sia stato “dannoso” per il sistema. “L’auspicio – si legge nel comunicato – è che non intervengano più le ASL con provvedimenti confusi e incoerenti che, al momento, stanno creando gravi danni al sistema sportivo italiano, con devastanti impatti economici e riflessi di carattere sociale”. Non solo: la Lega ha anche annunciato che se invece questo non dovesse accadere, ricorrerà presso ogni sede per poter permettere lo svolgimento delle competizioni.