Lyanco ora torna in difesa: con la Samp vuole dimenticare l'errore dell'andata - Toro.it

Dopo la doppia parentesi da centrocampista centrale contro Milan e Lecce, Lyanco si appresta ora a tornare nel suo consueto ruolo di centrale di difesa

La parentesi da centrocampista centrale di Lyanco si è chiusa. Più che per l’arrivo del nuovo allenatore, perché l’emergenza in mezzo al campo è terminata. Nelle due occasioni in cui Walter Mazzarri lo aveva schierato come mediano, contro Milan e Lecce, il numero 4 non aveva sfigurato, tanto che una delle rare iniziative del Torino al Via del Mare porta la sua firma. Ma il meglio di sé Lyanco lo può dare come centrale di difesa e questo lo sa anche Moreno Longo.

Torino: Lyanco favorito su Bremer e Djidji per una maglia da titolare

Contro la Sampdoria il brasiliano potrebbe tornare titolare: Longo confermerà la difesa a tre (“Se dovesse costruire io una squadra probabilmente lo fare con la retroguardia a quattro, ma questo Torino è stato basato per giocare a tre dietro” aveva spiegato durante la conferenza stampa di presentazione), se Armando Izzo e Nicolas Nkoulou sembrano certi di una conferma, Lyanco potrebbe vincere il ballottaggio con Koffi Djidji e il connazionale Gleison Bremer.

Il numero 4 ha un conto aperto contro la Sampdoria: all’andata un suo errore portò al gol partita di Manolo Gabbiadini. Una macchia, all’interno di una partita nella quale si era reso autore di buone giocate, che Lyanco vorrebbe cancellare, proprio contro i blucerchiati.