Il quotidiano spagnolo Marca ha dedicato la controcopertina al gesto di sportività di Belotti in Atalanta-Torino: “Il video da mostrare nelle scuole”

Dare lezioni di lealtà su un campo di calcio. Andrea Belotti si è reso protagonista di un sincero gesto di fair-play nella sfida tra il suo Torino e l’Atalanta: la sua squadra perdeva 3-0, eppure il Gallo ha rinunciato ad un calcio di punizione dal limite – che l’arbitro Fourneau gli aveva accordato -, ammettendo di essere caduto da solo e di non essere dunque stato sgambettato da Romero, come erroneamente segnalato. Applausi. E non solo al “Gewiss Stadium”. Il quotidiano spagnolo Marca, ad esempio, ha dedicato la controcopertina del giornale in edicola il 9 febbraio proprio alla sportività del capitano granata.

L’orgoglio del Toro fa il giro del mondo

“Non è usuale vedere un giocatore che cade al suolo e avvisa l’arbitro che non gli hanno fatto fallo”, si legge nell’articolo, “ancor meno se stai perdendo 3-0”. Secondo Marca, il video dell’episodio “andrebbe mostrato in tutte le scuole”. L’orgoglio del Toro fa il giro del mondo.