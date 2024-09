La partita contro il Verona ha visto l’esordio del cileno, che non ha per nulla fatto rimpiangere Coco: arma in più per Vanoli

La partita di Verona ha rappresentato un nuovo inizio per il Torino. Se già dopo il pareggio contro il Lecce erano stati tanti i mugugni per l’ennesima occasione di fare il salto di qualità sprecata, i 3 punti ottenuti venerdì hanno fatto tornare l’entusiasmo negli ambienti granata. Tanta soddisfazione per la prestazione, per i gol e per il risultato, a cui bisogna dare continuità già a partire da martedì. Vanoli in tutto ciò può esultare, non solo per quanto già elencato, ma anche perché tra le note positive della sfida del Bentegodi c’è anche l’ottimo esordio di Guillermo Maripan. Il cileno, schierato titolare per la prima volta anche a causa dei problemi fisici di Saul Coco, si è reso protagonista di una grande partita.

Maripan, ora viene il bello

Garra, fisico ed esperienza: queste erano le premesse con cui l’ex Monaco si è presentato a Torino negli ultimi giorni di mercato. Ci sono volute alcune settimane per vedere il numero 13 finalmente all’opera, ma a giudicare dall’esordio ne è decisamente valsa la pena. Il cileno ha rispettato le aspettative, fornendo una grande prestazione contro una squadra ostica come il Verona. Schierato al centro della difesa al posto di Coco, non ha fatto rimpiangere per nulla l’equatoguineano, risultando più volte importante quando i gialloblù si sono fatti avanti. Il suo rendimento è risultato molto positivo non tanto dal punto di vista difensivo (3 salvataggi, 1 contrasto e 5 duelli aerei vinti) – perché lo si conosceva già sotto questo punto di vista – quanto più con il pallone tra i piedi. I 143 tocchi lo hanno reso il giocatore granata ad aver gestito più il pallone nel corso della partita, ma è stato anche tra i più precisi nei passaggi con il 93%.

Soluzioni in più

Questo permette a Vanoli di poter adottare una nuova soluzione per la propria difesa: il solito Masina a sinistra, lui in mezzo e Coco spostato a destra, nella posizione in cui voleva schierarlo il mister a inizio preparazione; il tutto in attesa di Schuurs e con un Walukiewicz in forma come quello di ieri. La difesa del Toro inizia a prendere forma, e la sensazione è che in futuro se ne vedranno delle belle.