Altra prova negativa di Marcus Pedersen contro l’Empoli in Coppa Italia. Il norvegese non è ancora sul pezzo

La Coppa Italia rimane stregata per il Torino. Per il secondo anno di fila, granata eliminati in casa ai sedicesimi di finale. Questa volta non è stato il Frosinone, ma l’Empoli a fare fuori il Toro. Granata che non hanno giocato bene. Il centrocampo, senza i titolari dall’inizio, ha fatto fatica. Anche la difesa ha commesso tanti errori. Uno dei giocatori che ha deluso di più è stato Marcus Pedersen. Non è di certo Bellanova, ma c’è un abisso tra i due al momento. Il che può anche starci, se vendi un giocatore a 20 milioni e lo rimpiazzi con uno da 3,5. Altra prova negativa per il numero 16 granata, che ha giocato tutta la partita. Il norvegese non è ancora sul pezzo. Primo tempo male: poca corsa e tanti palloni persi. Nel secondo più corsa, ma ancora troppe decisioni sbagliate. In questo inizio di avventura al Torino, non ha convinto.

Le sue partite

Arrivato dal Feyenoord in prestito, il Torino ha l’obbligo di riscatto. A Venezia ha esordito nel finale di partita. Pochi spunti ed è stato anche ammonito. Poi contro il Lecce, nello 0-0 interno, è partito titolare. Ma a fine primo tempo è stato sostituito. Al momento la soluzione migliore è quella di schierare Lazaro a destra e Borna Sosa a sinistra. Contro l’Empoli in Coppa Italia, altra occasione per lui. Occasione che non è stata sfruttata bene. La stagione è lunga e Vanoli avrà modo di lavorare con lui per farlo migliorare.

Le parole di Vanoli

Dopo Torino-Lecce 0-0, Vanoli aveva detto: “Pedersen ha avuto questa occasione, ha fatto una buona prestazione in fase offensiva ma deve migliorare anche lui”. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia invece, ha detto: “Penso che il primo tempo non è dipeso dalle punte, abbiamo fatto fatica a trovare le giocate. Nel secondo tempo Pedersen ha fatto un grandissimo secondo tempo. Siamo meno bravi quando dobbiamo fare noi la partita, questo fa parte di un processo, sono deluso per il mancato passaggio del turno”.