Il Toro è sempre più Pobega-dipendente: il giocatore segna il gol vittoria contro il Verona e diventa il miglior marcatore granata

Quell’assist non sfruttato da Praet nel primo tempo urla ancora vendetta: la vendetta che Pobega, qualche minuto più tardi confeziona alla perfezione grazie ad un rimpallo favorevole che gli regala il 4° centro stagionale e la vittoria finale per il Toro. Proprio in quel Grande Torino dove la Maratona – come aveva dichiarato qualche giorno fa in uno speciale a lui dedicato su Dazn, “quando parti in contropiede o fai un recupero ti gasa, è bella da sentire”. Esattamente come lo è stata ieri sera quanto il Toro, ancora una volta, si è riscoperto sempre più Pobega-dipendente. Tanto che Juric continua a considerarlo insostituibile.

Pobega, da leader a goleador: un altra conferma per Juric

E i numeri gli danno ragione. Soprattutto quelli relativi alle reti segnate. Se da un lato Juric è rimasto impressionato dalla sua capacità e iniziativa in fase di attacco, ma anche dalla grinta e dalla convinzione che ci mette nel ripiegare in fase difensiva, il gol vittoria contro il Verona fornisce al tecnico l’ennesima conferma sull’importanza del giocatore per questa squadra.

Dei 23 gol siglati dal Torino, infatti, ben 4 sono stati messi a segno proprio da Pobega che è diventato così il miglior marcatore granata. Davanti anche a giocatori come Brekalo, Sanabria e Pjaca, tutti a quota 3. La sua visione di gioco, la capacità di inserirsi tra le linee e di sfruttare al meglio ogni occasione che gli si presenta, dunque, sta dando i suoi frutti tanto da rappresentare una delle chiavi principali per il Toro di Juric. Una vera e propria ancora di salvezza se si pensa alla partita contro il Verona nella quale è stato di gran lunga uno dei migliori in campo. Soprattutto se si considera che anche in 11 contro 10 il Toro ha creato meno del previsto e sofferto sicuramente più del dovuto.

E il futuro?

Per il Toro e per Juric, dunque, Pobega è indubbiamente uno dei pilastri portanti attorno al quale far ruotare l’intera squadra e sul quale basare buona parte del girone di ritorno di questo campionato. Ma è proprio il futuro, come già raccontato su queste colonne appena poche settimane fa, a rappresentare la più preoccupante delle incognite. Come risaputo il prestito secco sulla base del quale il Torino è riuscito a strappare l’accordo con il Milan costringerà il giocatore a tornare in rossonero a fine stagione. E pensare ad un Diavolo disposto a liberarsi di un giocatore con questo rendimento rischia di essere utopia. Una situazione che di certo non sorride al Toro ma giugno è lontano e di mezzo c’è ancora un intero girone di Serie A. E allora per il futuro ci sarà tempo: intanto i granata si godono Pobega. Si godono il loro goleador.