Calciomercato Torino / Juric esclude per scelta tecnica sia Zaza che Baselli, nella sfida contro il Verona. La dimostrazione che i due sono ai margini

Avevano giocato entrambi in Coppa Italia, contro la Sampdoria. Pochi giorni dopo non sono andati neanche in panchina, nella sfida contro il Verona. Ivan Juric ha messo da parte Simone Zaza e Daniele Baselli, almeno per un po’. I due non sono stati convocati dall’allenatore, che ha spiegato la scelta senza troppi giri di parole né dando adito a retroscenismi: “E’ stata una scelta tecnica per questa partita”. Punto. E virgola. Perché a questo punto monta l’attesa in vista della trasferta di San Siro: è da vedere se i due, stavolta, saranno aggregati alla squadra.

Il Torino valuta l’addio di Zaza e Baselli

Zaza e Baselli stanno vivendo una situazione molto simile. Entrambi sono ai margini del progetto granata fin dall’estate. Avrebbero potuto salutare già ad agosto, ma per motivi diversi non se n’è fatto nulla. Una finestra si riaprirà a gennaio, anche se per il Toro non sarà facile cederli. Baselli è in scadenza di contratto a fine stagione, ma potrebbe partire in anticipo (e gratis) per iniziare fin da subito a ritrovare la strada in un’altra dimensione. Zaza, invece, ha un cartellino ingombrante per costo e stipendio. Ma Cairo e Vagnati potrebbero provare comunque a trovargli una sistemazione.

Cairo e Vagnati devono impostare il mercato

Soprattutto nel caso dell’attaccante lucano, però, andrà fatta una valutazione ulteriore. L’eventuale partenza, infatti, lascerebbe il solo Sanabria come prima punta di ruolo, almeno fino al ritorno di Belotti dall’infortunio, previsto per febbraio. A meno che il club non scelga di intervenire nel ruolo, ma a sentire le voci di Juric e della dirigenza, quello di mercato non sarà un mercato movimentato. Men che meno in entrata.